Senadora apresenta representação à PGR pedindo o impeachment de Carlos Lupi

Segundo a senadora, Lupi teria cometido crime de responsabilidade por ter recebido as denúncias e supostamente ignorado.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) apresentou nesta terça-feira, 29, uma representação junto à Procuradoria-Geral da República (PGR) pedindo o impeachment do ministro da Previdência, Carlos Lupi. A ministra alega que o ministro se omitiu diante das denúncias de desvios no pagamento de aposentadorias.

Na segunda-feira, 28, na abertura da reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, Lupi se defendeu das acusações de que teria se omitido diante das denúncias.

Disse que, após ter sido comunicado de possíveis desvios nas aposentadorias, pediu que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizasse uma auditoria, que ficou pronta somente em 6 de setembro de 2024. Lupi reclamou da demora e disse que demitiu um servidor do instituto justamente pela morosidade.

No último fim de semana, a TV Globo revelou que o ministro levou quase um ano para tomar as primeiras providências sobre o aumento de descontos não autorizados em aposentadorias. A informação foi confirmada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Damares usou as informações publicadas na imprensa para fundamentar seu pedido junto à PGR. Alegou que as atas de reuniões do Conselho Nacional de Previdência Social indicam que ele foi avisado sobre os descontos irregulares em folha ainda em junho de 2023, e que teve ao menos outras duas oportunidades de pautar a denúncia para apuração.