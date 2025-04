Secretário do Tesouro estima pagamentos de R$ 70 bi em precatórios de 2025 em julho

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, estimou nesta terça-feira, 29, que o pagamento de precatórios da União em 2025 deverá somar aproximadamente R$ 70 bilhões, que serão pagos no mês de julho. Ele esclareceu que essa programação já está sendo alinhada com os tribunais envolvidos, especialmente o Conselho da Justiça Federal (CJF), que concentra o maior volume desses pagamentos. As declarações foram feitas durante coletiva de apresentação do resultado primário do Governo Central de março.

Desses R$ 70 bilhões, cerca de R$ 44 bilhões não devem contar para o cálculo do cumprimento da meta de déficit primário zero neste ano, detalhou o subsecretário de Planejamento Estratégico da Política Fiscal, David Rebelo Athayde, também presente na coletiva. Em relação aos pagamentos de precatórios de 2027 em diante, quando os dispêndios voltarão a ser contabilizados como gastos do governo para o cumprimento das metas fiscais , Ceron defendeu a necessidade de uma discussão transparente sobre a questão, no máximo, até meados do ano que vem. "Essa solução precisa ser endereçada até meados do ano que vem, idealmente até antes", frisou o secretário, pontuando que trata-se de uma posição do Tesouro, e não de todo o governo. Ceron destacou ainda a necessidade de projetar a política fiscal não apenas no curto prazo, mas sob horizontes mais longos. Para ele, a solução para os precatórios precisar ser uma decisão "consciente" junto à sociedade. "O quanto antes, se for viável, ter a solução, pelo menos para um debate com a sociedade ainda em 2026 seria saudável". Orçamento 2026