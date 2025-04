Rentabilidade do SFN pode ter avanço limitado em 2025, aponta BC no REF

A rentabilidade do Sistema Financeiro Nacional (SFN) segue melhorando, mas as condições financeiras restritivas podem limitar avanços em 2025, de acordo com o Relatório de Estabilidade Financeira (REF) divulgado nesta terça-feira, 29, pelo Banco Central. A melhora é explicada principalmente pelo aumento do resultado de juros com operações de crédito - safras mais recentes com taxas mais altas e captações com menor custo - e pelo recuo da materialização de risco, que contribui para reduzir o custo com provisões.

Esse avanço gradual deve continuar, conforme o BC, porém com efeito mais moderado. Isso porque há expectativa de cautela na expansão do crédito, o endividamento de famílias e empresas está elevado, e o aperto monetário elevará o custo de captação.