Meta lança novo aplicativo de IA com assistente pessoal baseado em voz

A Meta anunciou nesta terça-feira, 29, o lançamento da primeira versão de seu novo aplicativo Meta AI, que possibilita a interação com um assistente de inteligência artificial (IA) pessoal. Desenvolvido com o modelo Llama 4, da própria companhia, o app promete respostas mais "personalizadas e relevantes", aprendendo com as preferências e o contexto do usuário.

Segundo o comunicado, o aplicativo inclui um "Feed Discover", onde os usuários podem "explorar como outros estão usando a IA" e compartilhar suas próprias experiências. Além disso, o Meta AI agora é o "companheiro oficial" dos óculos de realidade aumentada da Meta, permitindo que as conversas sejam retomadas em qualquer dispositivo.