Índice de Liquidez do sistema financeiro atinge 2,5 em dezembro, de 2,2 em junho, diz BC

O Índice de Liquidez (IL) do Sistema Financeiro Nacional (SFN) atingiu 2,5 em dezembro de 2024, segundo a mediana do Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do segundo semestre, divulgado nesta terça-feira, 29, pelo Banco Central. Em junho do ano passado, a taxa era de 2,2.

O IL é usado para avaliar a capacidade de pagamento de instituições financeiras em relação às suas obrigações.