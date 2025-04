Em assembleia, acionistas da Eletrobras aprovam acordo de conciliação com a União

A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Eletrobras aprovou nesta terça-feira, 29, o acordo de conciliação entre a ex-estatal e a União, que encerra uma disputa do governo por maior voz dentro da empresa. Com o acordo, o governo passará a ter direito a indicar diretamente três membros para o Conselho de Administração da companhia e um membro para o Conselho Fiscal. Em troca, a Eletrobras fica desobrigada de investir nas obras da usina nuclear de Angra 3.

Apesar de ter mais de 40% das ações da Eletrobras, a União tem o poder de voto limitado a 10%, assim como os demais acionistas, o que levou o governo a entrar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) para reivindicar mais poder na companhia privatizada no último ano do governo Bolsonaro. Com a homologação do acordo, ainda pendente, a ação será extinta.