Bolsas da Europa operam sem direção única, após balanços mistos e de olho em tarifas

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,28%, a 524,68 pontos.

No setor bancário, o alemão Deutsche Bank e o britânico HSBC agradaram com balanços do primeiro trimestre. No horário acima, a ação do Deutsche Bank subia 1,5% em Frankfurt e a do HSBC avançava 2% em Londres.

Por outro lado, a petrolífera britânica BP tombava 4% no mercado inglês, depois de lucrar menos que o esperado e reduzir seus planos de recompra de ações.

O vaivém tarifário também segue no radar. Segundo o The Wall Street Journal, o presidente dos EUA, Donald Trump, pretende suavizar o impacto de suas tarifas automotivas. Por outro lado, ainda não há sinais de negociações comerciais entre EUA e China, as duas maiores economias do mundo, por mais que Trump alegue que conversou com o presidente chinês, Xi Jinping.