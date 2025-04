BNDES aprovou R$ 29,7 bi no Plano Safra 2024/25 em mais de 125 mil operações

"Em dois anos, já superamos a aprovação de crédito para o setor agropecuário de todo o governo anterior. Sob a orientação do presidente Lula, em 2024, o BNDES a aprovação para o setor foi de R$ 53,2 bilhões, um recorde histórico. Além disso, temos fomentado o agronegócio de ponta, que respeita as regras ambientais e que investe em inovação tecnológica", declarou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já aprovou R$ 29,7 bilhões em crédito no Plano Safra 2024-2025 em mais de 125 mil operações, segundo dados do banco. O banco de fomento informou ainda que já realizou 45 mil operações de crédito na modalidade BNDES Crédito Rural, somando R$ 29 bilhões desde a criação da modalidade, em 2020.

Os financiamentos aprovados com recursos do Plano Safra foram operações indiretas, realizadas através da rede de agentes financeiros credenciados ao BNDES. Segundo o banco de fomento, o modelo de operação indireta permite uma distribuição descentralizada de recursos pelo país, alcançando 93% dos municípios brasileiros, o que facilitaria "o desenvolvimento e a execução da política pública de apoio ao setor".

Quanto às operações do BNDES Crédito Rural, as linhas de crédito próprias são destinadas a projetos de investimento, aquisição isolada de máquinas, custeio e apoio a cooperativas. Dos R$ 29 bilhões já aprovados, mais de R$ 12 bilhões foram por meio da linha com custo financeiro em dólares americanos, em que o exportador "tem um hedge natural nos seus recebíveis em dólar, e as taxas de juros são mais competitivas".

O banco de fomento explica que o objetivo da modalidade é "ampliar e diversificar alternativas de crédito a custos mais competitivos para o setor do agronegócio, intensivamente exportador".