Banco Mundial: preços de commodities devem tombar em 2025, aos menores níveis desde a pandemia

Os preços globais de commodities devem tombar 12% em 2025 e ter queda adicional de 5% em 2026, aos menores níveis desde a pandemia de covid-19 em 2020, segundo relatório do Banco Mundial, divulgado nesta terça-feira, 29. A instituição aponta que este declínio pode moderar os riscos de inflação emergindo de barreiras comerciais no curto prazo, mas pesará sobre a perspectiva de progresso econômico em "duas a cada três economias em desenvolvimento".

O Banco Mundial projeta que somente os preços de energia devem reduzir 17% neste ano, antes de cair mais 6% em 2026. Os preços do Brent devem permanecer em uma média de US$ 64 o barril em 2025, um declínio de US$ 17 o barril em comparação a 2024, e de US$ 60 no próximo ano. Para a instituição, a oferta global do óleo deve exceder a demanda em 0,7 milhões de barris por dia (bpd) neste ano, apesar da provável limitação de projetos de produção nos EUA devido a queda nos preços do WTI.