Acionistas da Eletrobras elegem 5 membros para CA e sexta cadeira entra em disputa

Vão brigar por uma vaga no Conselho, em votação que está sendo realizada no momento, na Assembleia Geral Ordinária (AGO), Daniel Alves Ferreira, indicado pela administração; e Marcelo Gasparino, Juca Abdalla e Afonso Santos, indicados por acionistas.

Os acionistas da Eletrobras elegeram nesta terça-feira, 29, cinco membros para o Conselho de Administração da empresa, todos indicados pela administração, com a sexta cadeira do órgão entrando em disputa entre os indicados dos acionistas minoritários e um indicado pela administração.

Foram eleitos Vicente Falconi, Ana Matte, Felipe Dias, Marisete Pereira e Carlos Márcio Ferreira.

Mais cedo, a AGO da Eletrobras aprovou a dispensa para que Juca Abdalla, um dos maiores acionistas individuais da empresa, possa continuar como conselheiro da Petrobras, se for eleito também conselheiro da Eletrobras nesta terça-feira.

Em fevereiro, o candidato ao Conselho da Eletrobras Marcelo Gasparino renunciou ao cargo de conselheiro da Petrobras, alegando que, com a mudança do estatuto da Eletrobras, haveria conflito de interesse se permanecesse nos dois órgãos. Gasparino era do conselho fiscal da Petrobras desde 2019, e membro do Conselho de Administração desde 2021. Seu mandato iria até 2026 na petroleira.