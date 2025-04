9ª Sala Google do Ceará será inaugurada nesta quarta-feira, 30

A nova unidade do equipamento será instalada na Escola Municipal de Tempo Integral Jorge Gomes de Figueiredo, localizada no município de Baturité

O município de Baturité, distante 98,24 km de Fortaleza, terá, a partir desta quarta-feira, 30, uma Sala Google na Escola Municipal de Tempo Integral Jorge Gomes de Figueiredo.

Com a inauguração, realizada pela Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), em parceria com a Golden, representante da Google no Estado, o Ceará chega a sua 9ª unidade do equipamento.