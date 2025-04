Vivendi registra receita de 69,4 milhões de euros no 1º trimestre, após cisão do grupo

O grupo de mídia francês Vivendi registrou receita de 69,4 milhões de euros, estável em comparação com o mesmo período em 2024, principalmente devido à receita da Gameloft, de 68,5 milhões de euros, de acordo com balanço divulgado nesta segunda-feira, 28. O conglomerado informou que houve uma redução significativa da dívida financeira líquida no primeiro trimestre de 2025 ante o último trimestre do ano passado.

O diretor executivo da Vivendi, Yannick Bolloré, afirmou que 2025 representa "um novo capítulo na história do grupo e um ano de reinvenção após a cisão do conglomerado em dezembro do ano passado".