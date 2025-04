Tarcísio: Se hoje há problema fiscal, podemos colocar País no rumo de novo mexendo alavancas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse, durante painel no evento J. Safra Macro Day 2025, do Banco Safra, que o investidor do mercado financeiro estrangeiro está um pouco reticente em relação ao rumo fiscal do Brasil, mas que é possível restaurar a confiança novamente mexendo em "alavancas". Para ele, isso se deve a uma série de reformas econômicas implementadas durante os governos Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL).

"Brasil é um País que passou por reformas estruturais importantes nos últimos anos ... Reforma trabalhista, a PEC do Teto de Gastos e depois, recentemente, o Arcabouço Fiscal, Reforma da Previdência, Marco das Startups, Lei das Falências, autonomia do Banco Central, Marco da Cabotagem, Lei do Gás", afirmou Tarcísio. "Se você tem um problema fiscal, e hoje de fato você tem, não é nada que mexendo três, quatro, cinco alavancas você não coloque no rumo novamente."