Ibovespa sobe e defende nível de 135 mil pontos com NY e ações de 1ª linha

O Ibovespa sobe para a faixa dos 135 mil pontos, após cair 0,02%, na mínima intradia dos 134.711,10 pontos, na última segunda-feira de abril. Investidores ajustam posições antes do desenrolar da agenda semanal forte de indicadores e de olho no noticiário sobre a guerra tarifária americana, a poucos dias das decisões sobre juros no Brasil e nos EUA. Na seara de índices, o foco fica no mercado de trabalho norte-americano e brasileiro.

"Aqui também tem a percepção de que o fim do ciclo de alta da Selic está próximo. Ajuda algumas ações cíclicas que estavam bastante descontadas", afirma Bruna Sene.

O movimento aqui e em Nova York é envolto à volatilidade. "A semana tem algumas divulgações importantes, tem feriado 1º de maio, Dia do Trabalho no Brasil que pode diminuir a liquidez", pontua Matheus Pizzani, economista da CM Capital. "O vetor principal continua sendo a incerteza em relação à disputa comercial. Temos de ver qual será a direção dos dados que sairão, principalmente com relação à atividade nos Estados Unidos sairá o PIB e o PCE trimestral inflação", afirma Pizzani.

Os dados que serão divulgados nesta semana serão acompanhados com afinco pelos investidores, pois sairão a poucos dias das decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. Além de dados econômicos importantes aqui e no exterior - Caged no Brasil e payroll nos EUA -, a safra de balanços do setor financeiro começa no Brasil. O Santander dá a largada na quarta-feira. Hoje, sai o resultado trimestral da Gerdau após o fechamento da B3.

Também nesta segunda-feira o mercado monitora o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que disse nesta manhã que o Comitê de Política Monetária (Copom) ainda está bastante incomodado com as expectativas de inflação, que estão bastante desancoradas. Galípolo participou do J. Safra Macro Day 2025, em São Paulo.