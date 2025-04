Haddad destaca potencial de empregos e abertura de mercados com recuperação de áreas degradadas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou nesta segunda-feira, 28, que o governo federal não vê como antagônicos o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Durante participação no lançamento do 2º edital do EcoInvest, voltado para recuperação de terras degradadas, Haddad enfatizou que os ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura têm feito um trabalho "extraordinário" em suas respectivas áreas de atuação, com destaque para a redução "drástica" nos níveis de desmatamento no País.

Ao comentar as externalidades positivas da recuperação de terras degradadas, Haddad mencionou o potencial de geração de empregos nessas áreas e a quantidade de crédito de carbono que será capturada com o projeto. "Quantos novos mercados vamos poder abrir por conta de países que vão nos ver com mais respeitabilidade? Quanto que vai se impedir de desmatamento ao tornar mais terras produtivas? Essa é a conta que tem que ser feita", disse.

Durante sua fala, Haddad ainda exaltou que, no evento de lançamento do edital, estavam reunidos, no mesmo ambiente, o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, e os chefes das pastas do Meio Ambiente, Marina Silva, e da Agricultura, Carlos Favaro.

Segundo Haddad, trata-se de conciliar frentes que alguns países enxergam como "inconciliáveis".

Haddad também comentou que os dois primeiros Planos Safra durante o governo Lula já apostaram em elementos de transformação ecológica e espera que, do terceiro Plano Safra em diante, essa agenda caminhe com passos "ainda mais generosos" nessa direção.