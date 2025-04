Haddad: Brasil tem condições de se arrumar sem prejudicar possibilidades de crescimento futuro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 28, que o ajuste fiscal não pode depender de uma pessoa ou de um governo, precisa ser uma agenda do País. Ele defendeu que o Brasil tem condições de fazer a lição de casa sem prejudicar possibilidades de crescimento futuro.

"Ninguém é obrigado a saber em detalhe o que a Fazenda e o Planejamento estão fazendo em proveito do equilíbrio das contas públicas. Mas o fato é que não pode depender de uma pessoa. Não pode depender de um governo. Isso tem que se transformar em uma agenda do País. O País tem que compreender que nós não precisamos abdicar do crescimento", disse Haddad, em participação no J. Safra Macro Day 2025.