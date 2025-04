Há conjunto de bons projetos para investimentos no Brasil, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira, 28, que o Brasil vem "subinvestindo" há muito tempo. Ele considera, porém, que o País tem um conjunto de projetos com boas taxas de retorno que podem sair da gaveta se obtiverem sucesso com políticas que estão sendo endereçadas pelo governo. "Já tem produzido resultados concretos, mas podemos melhorar ainda mais", disse o ministro, que participa do J. Safra Macro Day 2025.

Haddad cita como exemplo positivo o trabalho feito pelo Ministério dos Transportes com as parcerias público-privadas (PPP) e concessões. "Nós estamos falando de 30, 35 concessões neste governo contra seis do governo anterior", salientou. "Isso é com vistas a melhorar a produtividade da economia brasileira", acrescentou. Ele ainda frisou que o aperfeiçoamento nas leis de PPPs e concessões podem refletir novos investimentos no País.