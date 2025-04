Fluxo cambial total em abril, até dia 24, está positivo em US$ 2,653 bilhões, afirma BC

O canal financeiro - que reúne investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamentos de juros, entre outras operações - teve compras de US$ 40,003 bilhões e vendas de US$ 41,759 bilhões no período.

O fluxo cambial total do Brasil está positivo em US$ 2,653 bilhões em abril, até o dia 24, informou o Banco Central. O fluxo financeiro é negativo em US$ 1,756 bilhão, e o comercial, positivo em US$ 4,409 bilhões.

Na conta do comércio exterior, as importações somaram US$ 15,012 bilhões, e as exportações, US$ 19,421. Nas exportações, estão inclusos US$ 2,550 bilhões de adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 4,801 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 12,071 nas demais operações.

A posição dos bancos no mercado à vista estava vendida em US$ 25,033 bilhões.