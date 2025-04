Dólar abre em alta, mas perde força junto com exterior com tarifas no foco

Após subir nos primeiros negócios desta segunda-feira, 28, o dólar à vista passou a cair diante da perda de força da divisa americana no exterior em meio aos desdobramentos da guerra comercial entre EUA e China e com possível influência técnica em semana de definição da taxa Ptax do fim de abril, na quarta-feira (30). Investidores avaliam também o boletim Focus e os dados sobre transações correntes do País e de investimentos direto estrangeiro (IDP) O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo tem conjunto de medidas micro e macroeconômicas para alavancar investimento e que o que acontece no mundo hoje representa oportunidade para acordos bilaterais.

Nos EUA, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que cabe à China diminuir tensões comerciais com os EUA, frente ao atual nível "insustentável" das tarifas entre ambos. Os formuladores de políticas da China estão segurando anúncio de estímulos dada a falta de clareza sobre a política comercial americana e diante das esperanças de um acordo entre as duas potências econômicas. No boletim Focus, a mediana para a inflação suavizada nos próximos 12 meses se manteve em 4,95%, após dez semanas de queda. Um mês antes, era de 5,15%. Já a mediana de IPCA 2025 passou de 5,57% para 5,55%, acima do teto da meta. O fluxo cambial total do Brasil está positivo em US$ 2,653 bilhões em abril, até o dia 24, informou o Banco Central. O fluxo financeiro é negativo em US$ 1,756 bilhão, e o comercial, positivo em US$ 4,409 bilhões.

O Brasil teve déficit de US$ 2,245 bilhões na conta corrente em março, após saldo negativo de US$ 8,758 bilhões em fevereiro, informou o Banco Central. O rombo foi menor do que a mediana negativa esperada (US$ 3,30 bi), mas é o maior déficit para meses de março desde o ano passado (US$ 4,087 bilhões). Investimento Estrangeiro Direto (IDP) somou US$ 5,99 bilhões em março, abaixo do piso das estimativas do mercado (de us$ 6,6 bi a us$ 11,6 bi), mas em 12 meses houve um déficit de IDP de US$ 68,213 bilhões até março (3,19% DO PIB), acima do déficit em conta corrente no mesmo período pela primeira vez desde fevereiro de 2020.