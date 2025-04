Desescalada das tarifas não vai ser 'um passeio no parque', afirma presidente do BC

As declarações foram feitas no J. Safra Macro Day 2025, em São Paulo, nesta segunda-feira, 28. A transmissão foi interrompida duas vezes: das 9h58 às 10h05 e das 10h20 às 10h27. Esses trechos da apresentação do presidente do BC só foram disponibilizados posteriormente.

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse acreditar que existe um sentimento e um desejo de sentar da China e dos Estados Unidos para negociar tarifas, mas ponderou que a desescalada das tensões comerciais não tende a ser "um passeio no parque". A análise, então, é de que a desescalada das medidas comerciais não será feita de maneira suave. Para ele, aliás, ainda haverá algum tipo de avanço nos bloqueios.

Galípolo mencionou que o sentimento da comunidade financeira internacional é de empoderar o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bassett, como um interlocutor privilegiado. Isto porque, na tese do presidente do BC, o mercado de títulos norte-americano ofereceu uma dinâmica que provocou um receio em Basset e foi ele quem conseguiu sensibilizar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para rever a política tarifária.

O cenário atual, portanto, é de que os EUA estão tentando costurar alguns acordos. "Pelo que o próprio Scott Bassett falou hoje de manhã de novo, reafirmou, parece que esses acordos estão caminhando de maneira mais rápida na Ásia, com parceiros asiáticos", disse o presidente do BC brasileiro, ponderando, contudo, que a China pode eventualmente elevar a tensão comercial.

A fala de Galípolo no J. Safra Macro Day 2025 provavelmente foi a penúltima menção pública do presidente do BC a quaisquer assuntos de conjuntura econômica antes da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), nos dias 6 e 7 de maio.

O período de silêncio do colegiado começa na próxima quarta-feira, 30. Antes, Galípolo ainda deve participar da entrevista coletiva sobre o Relatório de Estabilidade Financeira (REF) na terça-feira, 29.