Cabe à China diminuir tensões comerciais, diz secretário do Tesouro dos EUA

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que cabe à China diminuir tensões comerciais com os EUA, frente ao atual nível "insustentável" das tarifas entre ambos. Em entrevista à CNBC, Bessent evitou comentar diretamente se o presidente norte-americano, Donald Trump, já telefonou para o presidente chinês, Xi Jinping, mas disse que os governos estão em contato "em todos os aspectos".

Questionado, o secretário do Tesouro afirmou que ficou surpreso com a reação de investidores aos sus comentários durante uma reunião a portas fechadas do JPMorgan, que aconteceu na semana passada. "Não há nada que eu tenha dito na reunião que eu não tenha dito antes para a imprensa", disse, reiterando que espera uma desescalada na situação comercial.