Airbus fecha acordo para assumir fábricas da Spirit AeroSystems nos EUA, Europa e África

A Airbus concordou em adquirir algumas instalações da Spirit AeroSystems nos EUA, Europa e África que fabricam peças para seus aviões comerciais, como seções de fuselagem e outros componentes, buscando assumir o controle direto da produção na tentativa de estabilizar as cadeias de suprimentos após meses de interrupções.

A Spirit, que se separou da Boeing há cerca de duas décadas, esteve no centro de problemas de qualidade afetando os jatos 737 MAX. A Spirit fabricou a fuselagem envolvida no pouso de emergência da Alaska Airlines no ano passado.