Bloco deve se manifestar contra o tarifaço de Trump

O encontro de chanceleres do Brics - bloco que reúne as maiores economias emergentes - no Rio de Janeiro, nesta semana, deve resultar em uma declaração, a ser publicada já na segunda-feira, condenando a imposição unilateral de tarifas do presidente americano, Donald Trump, em defesa da arquitetura global de multilateralismo, representada pela Organização Mundial do Comércio (OMC). O texto deve ter no máximo cinco parágrafos e não deve citar os EUA, Trump ou a OMC, segundo apurou o Estadão/Broadcast.

Os encontros ocorrerão amanhã e na terça-feira. Amanhã, as reuniões contarão apenas com países membros (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã). O texto condenando o tarifaço de Trump deverá ser divulgado ao final deste dia.