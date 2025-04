Valor Investimentos reforça presença no Espírito Santo com nova unidade em Linhares

O novo escritório já nasce com cerca de R$ 300 milhões sob assessoria e com a meta de dobrar esse volume nos próximos 24 meses.

A Valor Investimentos, escritório ligado à XP e com R$ 14 bilhões sob assessoria, anunciou nesta sexta-feira, 25, em primeira mão ao Broadcast Investimentos (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) a abertura de uma unidade em Linhares, ampliando sua atuação no Espírito Santo.

Linhares é hoje um dos maiores polos de crescimento, com uma economia forte e diversificada, que se destaca no agro, na indústria e na exportação", afirma Cecco.

Ele acrescenta que o objetivo da Valor é "preencher a lacuna por assessoria financeira de qualidade" na região, que além de Linhares, considera outros municípios estratégicos: São Mateus, Colatina, Aracruz e Nova Venécia.

Segundo levantamento do Instituto Jones dos Santos Neves, Linhares representa 4,31% do Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo e tem previsão de receber R$ 3,88 bilhões em investimentos até 2028. "É uma região estratégica por ter acesso a diversas cidades do entorno. Linhares tem se consolidado como um importante polo industrial, agropecuário e hospitalar, sendo um ponto de convergência para municípios vizinhos", diz Daniela Cade, sócia e gestora comercial da operação no Espírito Santo.

Atualmente, a Valor Investimentos tem sede em Vitória e unidades em Cachoeiro de Itapemirim (ES), Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia e Brumadinho (MG), entre outras cidades. A meta da empresa é atingir cerca de R$ 18 bilhões sob assessoria até o final de 2025, além de expandir o time de assessoria para mais de 350 profissionais.