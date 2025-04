Todos os problemas decorrentes das chuvas foram sanados, diz vice-presidente executivo da Vale

As operações da Vale já superaram os danos causados pelas chuvas de verão, que foram especialmente pesadas neste ano, contribuindo para queda na produção de minério, afirmou Carlos Medeiros, vice-presidente executivo de Operações. O executivo participou de conferência com analistas para comentar o balanço divulgado na quinta-feira, 24, após o fechamento do mercado financeiro.

"As chuvas foram especialmente intensas, houve impacto na infraestrutura, mas as chuvas estão de volta a volumes normais", afirmou Medeiros. "Todos os danos foram sanados."