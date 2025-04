Petróleo fecha em alta moderada com alívio nas tensões comerciais entre China e EUA

Os contratos futuros de petróleo fecharam o pregão desta sexta-feira, 25, em alta moderada, impulsionados pelo alívio nas tensões comerciais entre China e Estados Unidos, que acabou prevalecendo sobre as preocupações com um possível aumento na produção por parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) na próxima semana.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para junho subiu 0,37% (US$ 0,23), fechando a US$ 63,02 o barril. O Brent para julho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 0,23% (US$ 0,15), para US$ 65,80 o barril. No acumulado da semana, o contrato do WTI teve baixa de 1,1%, enquanto o do Brent caiu 1,7%.