China quer que veículos elétricos sejam principal segmento de venda de carros novos até 2035

O governo chinês anunciou nesta sexta-feira, 25, um plano para transformar os veículos elétricos (EVs) no "principal segmento de vendas de carros novos" até 2035, além de expandir a infraestrutura de transporte sustentável e os sistemas de energia renovável. A medida, divulgada pelo ministério dos Transportes, visa reforçar o compromisso do país com a transição verde no setor, diz o texto.

Segundo comunicado, o plano prevê um aumento no suporte financeiro, com a mobilização de "títulos de dívida de governos locais, empréstimos verdes, títulos verdes e linhas de crédito para inovação tecnológica e modernização". O objetivo, de acordo com o governo, é garantir recursos para projetos sustentáveis, alinhando-se às metas de neutralidade de carbono da China. "Até 2035, os veículos puramente elétricos devem se tornar a principal escolha nas vendas de automóveis novos", destaca o documento.