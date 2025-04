Banco do Brasil começa a oferecer consignado privado em canais próprios

O Banco do Brasil começou a oferecer nesta sexta-feira, 25, o novo crédito consignado privado em canais próprios, como aplicativo, internet banking e terminais de autoatendimento, agências e correspondentes. O banco público já vinha atuando na oferta via aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital) desde o começo da operação, em março.

De acordo com o BB, as operações têm apresentado juros bastante inferiores aos do empréstimo pessoal, do parcelamento da fatura do cartão de crédito e de empréstimos em financeiras, modalidades que, de acordo com o mercado, atingem ao mesmo público do consignado.