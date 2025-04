Alta incerteza global dificulta política monetária e pressiona BCs, diz dirigente do FMI

Em meio a um cenário de alta incerteza econômica global, a diretora-executiva adjunta do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gita Gopinath, afirmou durante as Reuniões de Primavera do FMI que a definição de política monetária tornou-se mais complexa. "Alta incerteza econômica aumenta a dificuldade em definir política monetária", disse ela, ressaltando os desafios enfrentados pelos bancos centrais em um ambiente altamente volátil.

A mediadora do painel do FMI ainda mencionou as tensões entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o chefe do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, levantando questões sobre a pressão política sobre bancos centrais. Gopinath foi enfática ao defender a autonomia dessas instituições: "Independência de BCs é muito importante para a estabilidade econômica de países".