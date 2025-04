PSOL pede a governo Lula crédito extraordinário de R$ 6,3 bi para cobrir fraude do INSS

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) apresentou na quarta-feira, 23, um pedido de indicação ao governo Lula sugerindo a abertura de um crédito extraordinário no valor de R$ 6,3 bilhões para ressarcir aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vítimas de um esquema fraudulento de descontos indevidos.

A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram na quarta-feira a Operação Sem Desconto, que investiga um esquema responsável por realizar descontos não autorizados de pensões e aposentadorias.