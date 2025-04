Multiplan tem lucro líquido de R$ 234,044 milhões no 1º trimestre, queda de 12,4%

A Multiplan - dona de uma rede com 20 shopping centers - teve lucro líquido de R$ 234,044 milhões no primeiro trimestre deste ano, queda de 12,4% ante o mesmo período do ano passado, conforme balanço publicado nesta quinta, 23. Segundo a companhia, a queda no lucro foi influenciada pelo aumento de 64,5% nas despesas financeiras.

A receita de estacionamentos aumentou 10,2%, para R$ 75,113 milhões, devido aos reajustes nos preços, bem como o fim dos descontos para usuários do aplicativo. As taxas de administração cresceram 14,5%, para R$ 45,4 milhões.

A receita da Multiplan com a locação de espaços nos shoppings e nas torres comerciais cresceu 5,3% para R$ 409,181 milhões, ajudada pelo efeito do reajuste do IGP-DI de +3,5%, além da abertura das novas áreas dos shoppings Diamond Mall e Barigui e da aquisição de uma fatia adicional do shopping Jacarepaguá.

Por sua vez, a receita com a venda de imóveis caiu 12,5%, para R$ 19,418 milhões. A companhia citou ainda o aumento dos custos de materiais devido a dificuldades de fornecedores afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

A Multiplan teve ainda queda de 33,2% nas despesas com as propriedades, para R$ 28,764 milhões no primeiro trimestre, em função do aumento da ocupação nos shoppings e recuperação de aluguéis atrasados.

A dívida líquida da Multiplan chegou à marca de R$ 4,231 bilhões no primeiro trimestre, queda de 1% na comparação com o trimestre anterior. Já alavancagem (medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda) foi para 2,28 vezes no primeiro trimestre, uma leve queda ante 2,31 vezes registrada no quarto trimestre do ano passado, devido ao Ebitda recorde.