Bolsas de NY fecham em alta impulsionadas por gigantes da tecnologia e resultados corporativos

As ações da Nvidia, Meta, Amazon, Tesla e Microsoft subiram mais de 2% cada, impulsionando o sentimento positivo no mercado. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, visitou Pequim nesta quinta-feira após novas restrições dos EUA às vendas da companhia na China, informou o Financial Times.

O bom humor foi reforçado por resultados corporativos acima das expectativas. A ServiceNow saltou quase 15% após divulgar resultados superiores ao esperado. A Hasbro subiu 14,6% após a companhia de brinquedos surpreender o mercado com seu balanço e a Texas Instruments teve alta de quase 6% após superar as projeções. A Newmont também subiu (4,8%), com resultados melhores do que o esperado. Já a Palantir avançou 6,9%, impulsionada pela ampliação de sua parceria com a Alphabet, dona do Google.

No entanto, a Fiserv caiu 18,5% após a empresa divulgar uma projeção de lucro para 2025 abaixo das expectativas. A IBM também recuou quase 6,6% após a divulgação de seus resultados.

Apesar da falta de avanços concretos nas negociações entre EUA e China, o analista da Baird, Ross Mayfield, mostrou cautela diante do rali desta quinta-feira. "Não confio nesse movimento", afirmou.