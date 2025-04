Vendas de moradias novas nos EUA sobem 7,4% em março ante fevereiro

As vendas de moradias novas nos Estados Unidos subiram 7,4% em março ante fevereiro, para o ritmo anualizado de 724 mil unidades, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quarta-feira, 23, pelo Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano em parceria com o Census Bureau. O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 1,3%.

Na comparação anual, as vendas de moradias novas nos EUA aumentaram 6% em março.