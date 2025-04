UE aplica multa milionária sobre Apple e Meta por violação de legislação digital

A União Europeia (UE) multou a Apple e a Meta Platforms em milhões de dólares e ordenou que as empresas cumpram as regras de tecnologia do bloco, uma medida que corre o risco de aumentar as tensões com o governo Trump, enquanto autoridades da UE buscam negociações comerciais.

A Comissão Europeia, órgão executivo da UE, aplicou na quarta-feira à Apple uma multa de 500 milhões de euros, equivalente a cerca de US$ 570 milhões.