Lupi diz que indicação do presidente do INSS é de sua 'inteira responsabilidade'

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, disse nesta quarta-feira, 23, que a indicação de Alessandro Stefanutto para a presidência do INSS é de sua "inteira responsabilidade", mas evitou falar se ele seria demitido. O ministro, no entanto, disse que terá de indicar um substituto enquanto Stefanutto está afastado, por decisão da Justiça.

"A indicação do doutor Stefanutto é de minha inteira responsabilidade. Ele é procurador da República, um servidor que, até o presente momento, tem me dado todas as demonstrações de ser exemplar. Fez parte do grupo de transição do governo. Vamos agora no processo, que corre em segredo de justiça, esperar as investigações que estão em curso", disse Lupi em entrevista coletiva nesta quarta-feira ao lado dos ministros da Justiça, Ricardo Lewandowski, e da Controladoria-Geral da União, Vinicius Carvalho, e do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.