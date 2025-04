Justiça de MT determina perícia e cobra nova rodada de documentos do Grupo Safras

A Justiça de Mato Grosso ainda não aceitou o pedido de recuperação judicial do Grupo Safras. A juíza Giovana Pasqual de Mello, da 4ª Vara Cível de Sinop, determinou uma nova rodada de esclarecimentos e a realização de uma constatação prévia para avaliar a viabilidade do processo. A decisão foi publicada na noite da segunda-feira, 21, no processo aberto no início do mês pelo grupo para reestruturar dívidas estimadas inicialmente em R$ 2,2 bilhões.

O grupo alega que a crise começou em 2023, com a queda de até 62% nos preços da soja entre janeiro e julho. Segundo a petição inicial, apenas 40% da produção daquele ano foi comercializada. A compra da Copagri, a retomada da planta industrial e os investimentos em uma usina de etanol de milho foram feitos sem estrutura de project finance, o que comprometeu o caixa. O grupo também cita a falência da consultoria responsável pela implantação do sistema SAP como um dos fatores que causram impacto na operação.

Diante disso, a Justiça determinou a realização de constatação prévia, prevista na Lei de Recuperação Judicial (11.101/2005), para aferir se as informações entregues são consistentes e correspondem à realidade. A perícia será feita pela empresa AJ1 Administração Judicial, sob responsabilidade do administrador Ricardo Ferreira de Andrade. O laudo deverá ser entregue em cinco dias e abranger a verificação de livros contábeis, funcionamento operacional e titularidade dos ativos essenciais. A remuneração provisória da perícia foi fixada em R$ 45 mil, a ser paga pelos requerentes.

Entre os credores listados, o Bravano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela Flowinvest, aparece com R$ 284,1 milhões em créditos extraconcursais. A própria Flowinvest também consta como credora direta com R$ 98,8 milhões em créditos sujeitos à recuperação judicial. Entre os bancos, o principal credor é o Banco do Brasil, com R$ 303,6 milhões, seguido por Sicoob Credisul (R$ 92,7 milhões), Caixa Econômica Federal (R$ 69,6 milhões), Bradesco (R$ 43,3 milhões) e Oliveira Trust (R$ 92,4 milhões). A lista inclui também dezenas de produtores rurais, fornecedores, cooperativas e empresas de insumos.

A solicitação de recuperação provocou o vencimento antecipado de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) lastreados em dívidas da antiga Copagri. Os papéis estão presentes em dois Fiagros listados na B3: o Vectis Datagro (VCRA11), com exposição de 3,5% do patrimônio, e o Itaú Asset Rural Fiagro (RURA11), com 0,7%.

Na manifestação protocolada no dia 17, o grupo entregou uma nova lista de credores, com versões pública e sigilosa, além de demonstrativos financeiros e projeções de fluxo de caixa. A petição também informa que algumas das empresas requerentes foram constituídas há menos de dois anos, mas pede que sejam incluídas no processo com base em jurisprudência que permite essa flexibilização em grupos familiares.