Ibovespa opera em alta firme com 'trégua' de Trump a tarifas contra a China

O Ibovespa opera em alta firme desde a abertura dos negócios desta quarta-feira, 23, e passou a testar o patamar dos 133 mil pontos, nível inédito em abril. O bom desempenho reflete o apetite por ativos de risco no mercado internacional desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acenou com a intenção de reduzir as tarifas de importação de produtos chineses. Nesse ambiente, as bolsas de Nova York sobem até mais de 3%, no caso do índice eletrônico Nasdaq.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na máxima do dia, o índice chegou a subir mais de 2%, mas perdeu parte do fôlego com influência negativa das ações da Petrobras. Essas, por sua vez, são limitadas pelas quedas do petróleo no exterior, que reage a discordâncias entre membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

"O mercado brasileiro reage bem ao apetite por risco no exterior, mas ainda necessita de fluxo para sustentar uma alta mais firme. Foram vários dias consecutivos de saída de recursos externos, que são necessários para garantir um desempenho mais positivo", afirma Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença Corretora.

Às 11h25, o Ibovespa tinha alta de 1,86%, aos 132.887,94 pontos.

Petrobras ON recuava 0,33%enquanto a PN subia 0,55%. Já Vale ON avançava 2,45% em dia de alta dos preços do minério de ferro.