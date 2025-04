Haddad afirma que não faltará apoio técnico a Lira para tratar de projeto do IR

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 23, que ainda não teve a oportunidade de "sentar" com o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) para tratar de alternativas de compensação fiscal dentro do projeto que mexe nas regras do Imposto de Renda. O chefe da equipe econômica afirmou, por sua vez, que não faltará apoio técnico ao relator, que é ex-presidente da Câmara, sobre a proposta.

No evento CNN Talks, promovido pela CNN Brasil, ele foi questionado sobre opções que já começam a ser tratadas na Câmara para compensar a ampliação da isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil.