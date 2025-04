Criptomoedas: bitcoin renova máxima de 2 meses a US$ 94 mil com apetite ao risco

O Bitcoin renovou a máxima em sete semanas nesta quarta-feira, 23, negociado acima dos US$ 93 mil e chegando a tocar os US$ 94.500 nas primeiras horas do dia, impulsionado pela recuperação do apetite por risco após o governo de Donald Trump sinalizar um possível afrouxamento na guerra comercial entre Estados Unidos e China.

Por volta das 15h26 (horário de Brasília), o Bitcoin subia 2,99%, negociado a US$ 94.004,46,99. O rali da maior criptomoeda do mundo impulsionava o restante do mercado cripto: o Ethereum avançava 6,30%, a US$ 1.806,10, enquanto Dogecoin, XRP e Solana registravam altas de 5,51%, 4,20% e 5,11%, respectivamente, segundo dados da Binance.