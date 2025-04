Sam Altman, da OpenAI, deixa presidência do conselho da Oklo, startup de energia nuclear

O CEO da OpenAI, Sam Altman, está deixando o cargo de presidente do conselho da startup de energia nuclear Oklo, o que abre caminho para futuras parcerias entre as duas empresas. Segundo a Oklo, o papel do executivo no conselho tornava mais complexas as oportunidades de colaboração com a criadora do ChatGPT.

O cofundador e CEO da Oklo, Jacob DeWitte, assumirá o cargo de presidente do conselho, informou a empresa.