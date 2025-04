Risco de recessão global em 2025 aumentou substancialmente, de 17% para 30%, aponta FMI

O economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, afirmou que o risco de o mundo enfrentar um cenário recessivo neste ano por conta da guerra comercial desencadeada pelas tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passou de 17% para 30%. O organismo não prevê recessão em seu cenário base.

"Embora não estejamos projetando uma recessão global, o risco de que ela ocorra este ano aumentou substancialmente, de 17% projetado em outubro para 30%", disse Gourinchas, em entrevista coletiva no período da manhã para comentar as novas projeções econômicas do Fundo.