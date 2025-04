Galípolo: Regime de câmbio do Brasil é flutuante; mandato do BC é a meta de inflação

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta terça-feira, 22, que o mandato da autoridade monetária visa o controle da meta de inflação, e não o controle do câmbio, cujo regime no Brasil é flutuante. Ele participa de uma audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal e respondeu a questionamentos dos parlamentares a respeito da atuação do BC em diferentes frentes.

"Sobre o tema cambial, por exemplo, o primeiro ponto a reforçar é que o regime do Brasil é de câmbio flutuante", disse, frisando que toda a discussão envolvendo o câmbio diz respeito aos impactos na inflação. "O mandato do Banco Central Brasil é a meta de inflação e o câmbio vai ter o impacto a partir do peso que ele tem para a inflação, é isso que a gente vai estar sempre analisando e o câmbio flutuante é um amortecedor", disse.