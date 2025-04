Farsul estima prejuízo de R$ 106,6 bi a produtores rurais gaúchos por perdas de 2020 a 2024

A Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul (Farsul) calcula que produtores rurais gaúchos tenham acumulado prejuízo de R$ 106,6 bilhões com perdas na produção agropecuária por eventos climáticos adversos de 2020 a 2024.

Considerando o agronegócio gaúcho como um todo, o prejuízo chega a R$ 319 bilhões no Estado, aproximadamente metade do Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul.