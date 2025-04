Europa está em uma situação de um crescimento moderado, muito baixo, diz vice-presidente do BCE

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis De Guindos, disse que a Europa está em uma situação de crescimento econômico "moderado, muito baixo" e que os riscos negativos estão se materializando, ao participar de evento do Clube de Finanças MIT/Icade, na Universidad Pontificia Comillas, em Madri, nesta terça-feira, 22. No entanto, segundo Guindos, a inflação na zona do euro está convergindo para a meta de 2% de maneira contínua, apesar dos riscos para a estabilidade financeira.

Ele afirmou que a política americana possui impactos na Europa, como a questão de defesa, mas que as tarifas impostas pelos EUA ajudaram na valorização do euro. "O euro poderá ser uma moeda de reserva alternativa em poucos anos", disse.