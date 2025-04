Dólar recua com commodities fortes; investidor acompanha tarifas e Fed

O dólar e os juros futuros recuam no mercado doméstico na manhã desta terça-feira, 22, acompanhando a desvalorização da divisa norte-americana ante as principais emergentes pares do real. A manhã é de ajustes pós feriado nacional em meio à alta do petróleo e minério de ferro na esteira dos estímulos chineses ao setor de serviços anunciados sexta-feira, além de corte de combustíveis por Pequim para estimular o consumo interno.

Os rendimentos longos dos Treasuries também cedem por cautela com a guerra de tarifas dos EUA e pressão do presidente Donald Trump para o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) baixar juros, além de ameaçar demitir o chairman do BC americano, Jerome Powell. No boletim de mercado Focus, a mediana para a inflação suavizada nos próximos 12 meses caiu pela décima semana consecutiva, de 5,01% para 4,95%. No radar do mercado financeiro, estão o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que participa de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado às 10 horas. No mesmo horário, o Fundo Monetário Internacional (FMI) divulga relatório sobre as perspectivas econômicas. Em seguida, o Tesouro faz leilões de NTN-B e LFT (11h). Nos EUA, o representante de Comércio (USTR), Jamieson Greer, anunciou a finalização dos termos para um "roteiro" de negociações comerciais entre EUA e Índia.