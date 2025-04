Diretor da Aneel defende ampliação dos critérios para analisar qualidade serviço de energia

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, disse nesta terça-feira, 22, em conversa com jornalistas, que sua defesa é ampliar os critérios de análise da qualidade de serviço de energia no âmbito da renovação contratual de 19 distribuidoras. Na reunião desta terça-feira, que terminou no fim desta tarde, o diretor Fernando Mosna apresentou uma proposta de metodologia para ser aplicada na aferição de qualidade do serviço.

"Havendo a possibilidade legal de analisar o serviço adequado, eu discordei do ponto de que um critério apenas é o suficiente. Eu coloquei outras perspectivas. Então, há um conjunto de análises e de componentes que poderiam ser incluídos na análise", disse Sandoval Feitosa.