Brasil provavelmente estará bem conectado a EUA, Europa e Ásia, diz Ana Botín, do Santander

A presidente do conselho do Grupo Santander, Ana Botín, disse que o setor agrícola brasileiro será beneficiado no redesenho das cadeias de fornecimento globais, provocado pelas tarifas impostas a outros países pelo governo americano. Ela afirmou que ainda é difícil prever os efeitos para outros setores da economia, mas que o Brasil está em geral bem posicionado.

"Haverá um reposicionamento das cadeias de produção, e o Brasil está bem conectado aos Estados Unidos, à Europa e à Ásia", disse ela em evento realizado pelo banco em Nova York. De acordo com a executiva, no setor agrícola os efeitos já começam a aparecer em produtos como a soja.