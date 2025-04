Boeing vende parte de sua divisão digital por US$ 10,55 bilhões

A Boeing anunciou nesta terça-feira, 22, a venda de parte de sua divisão Digital Aviation Solutions, incluindo as plataformas Jeppesen, ForeFlight, AerData e OzRunways, para a empresa de investimentos Thoma Bravo. O acordo, no valor de US$ 10,55 bilhões em dinheiro, visa reforçar a estrutura de capital da fabricante e permitir maior foco em seu negócio principal, segundo comunicado divulgado pela companhia.

Apesar da venda, a Boeing manterá capacidades digitais essenciais para serviços de manutenção e diagnóstico de frotas, tanto no setor comercial quanto de defesa. "Esta transação é um componente importante de nossa estratégia para priorizar negócios essenciais, fortalecer o balanço e manter o 'investment grade'", afirmou Kelly Ortberg, presidente e CEO da Boeing.