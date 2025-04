BCE: Analistas veem corte gradual de juros e inflação próxima da meta no longo prazo

A pesquisa de abril do Banco Central Europeu (BCE) com analistas financeiros indica a expectativa de uma redução gradual nas taxas de juros da zona do euro, à medida que a inflação se aproxima da meta de 2% no longo prazo. O levantamento do BCE, que ouviu 70 participantes antes da decisão de cortar suas principais taxas de juros em mais 25 pontos-base, aponta que a taxa de depósito do BC europeu (DFR, na sigla em inglês) deve recuar de 2,25% em abril para 2,00% em junho. Para o longo prazo, a mediana das projeções indica o DFR em 2,00%.

Os analistas também preveem cortes nas taxas de refinanciamento (MRO) e nos empréstimos de longo prazo (MLF). A estimativa para o MRO é de queda de 2,40% em abril para 2,15% em junho de 2025. Já o MLF deve passar de 2,65% para 2,40% em junho.