Dirigente diz que independência do Fed é essencial para controlar desemprego e inflação

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou nesta segunda-feira, 21, que a independência da instituição é essencial para controlar o desemprego e a inflação dos Estados Unidos. Os comentários vêm em meio aos ataques do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra a independência do Fed, o que tem contribuído para um aumento da aversão ao risco nos mercados.

"Quando não há [independência do Fed] temos desemprego e inflação elevados, crescimento ‘quebrado’. Nossos mandatos e condições são estabilidade de preços e emprego pleno", afirmou Goolsbee, durante entrevista à CNBC.